Спшите пословицы . Раскройте скобки и вставьте пропущенные буквы . Укажите спраже??ие глаголов. За даумя зайцами погон...шься-ни одного (не) пойма..шь. Соловья баснями (не) корм..т. После драки кулаками (не) маш..т. (Не) буд.....
Русский язык
Спшите пословицы . Раскройте скобки и вставьте пропущенные буквы . Укажите спраже??ие глаголов. За даумя зайцами погон...шься-ни одного (не) пойма..шь. Соловья баснями (не) корм..т. После драки кулаками (не) маш..т. (Не) буд...шь сидеть сложа руки- (не) увид..шь скуки. Не зная броду, (не) суйся в воду. Лёжа хлеба (не) добуд..шь. Скаж..шь-(не) воротишь, напиш..шь-(не) сотрёшь, отруб..шь-(не) пристав...шь. Слово (не) воробей-вылет...т (не) пойма..шь. ПОМАГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Погонишься поймаешь кормит машет будешь увидишь добудешь скажешь напишешь отрубешь придставишь вылетеь
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