Придумать маленький рассказ об осенних листьях.3 класс

Литература
Придумать маленький рассказ об осенних листьях.3 класс
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раз один мальчик школьник ишол в школу. Ишол и ишол ,он дошол да школы ,а вто время была осень ну и он насабирал много много листь и были они очень красивыми.
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