5м3дм= дм, 4 М 20см= дм, 2 м70см= дм
Математика
5м3дм= дм, 4 М 20см= дм, 2 м70см= дм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5м3дм=53дм,4м20см=42дм,2м70см=27дм
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