Поставьте задачу по указаному уровнению 250-3у=115 срочно помогите пожалуйста умол??ю
Математика
Поставьте задачу по указаному уровнению 250-3у=115 срочно помогите пожалуйста умол??ю
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
250-3у=115=250-135=115
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Английский язык
Помогите!!! The clouds(are sailing,sail,sailed) across the sky now. The sky (will be,is,was) clear and cloudless two hours ago. The wind (wi...
Математика
Отца и сын вместе могут покрасит забор за 12часов .работая отдельно,отец покрасит забор за 21 час.за какое время покрасит забор сын,работая отдельно?