Сочинение на тему: Характеристика человека Юли

Другие предметы
Сочинение на тему: Характеристика человека Юли
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Просто напиши впоиске "что значит имя Юлия" и тебе опишется вся характеристика
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите!!! The clouds(are sailing,sail,sailed) across the sky now. The sky (will be,is,was) clear and cloudless two hours ago. The wind (wi...
Ответить
Математика
Отца и сын вместе могут покрасит забор за 12часов .работая отдельно,отец покрасит забор за 21 час.за какое время покрасит забор сын,работая отдельно?
Ответить
Қазақ тiлi
Как переводится краска.сумка.пластилин.пенал
Ответить
Химия
Соль вода железо мел сера сахар графит малахит--простые или сложные
Ответить
Русский язык
Сложноподчинённое предложение со словом растраиваться
Ответить