Доклад про лиственицу!

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Лиственница хвойное дерево относится к семейству сосновых. Этот вид деревьев довольно популярен и растут они преимущественно в северной части России. Возраст лиственницы составляет 300-400 лет, хотя встречаются отдельные экземпляры, возраст которых превысил 800 лет. Из собственного опыта можно сказать, что дерево очень статное и величественное. Рядом со взрослой лиственницей ощущаешь себя маленьким и хрупким. Если для произрастания лиственницы будут сложены благоприятные условия, то дерево вырастает до 50 метров в высоту. Ствол такого огромного дерева достигает в диаметре одного метра. У молодых деревьевформа кроны напоминает конус. У взрослых деревьев крона более рыхлая, она вся просвечивается, чтобы лучи солнца могли свободно проникать сквозь нее. Плодоносит лиственница шишками красноватого цвета. Внутри каждой шишки вызревают семена, причем всхожесть их чрезвычайно низкая. Обильное плодоношение повторяется каждые 7 лет. Семена вызревают очень долго. Лиственница спокойно переносит низкие температуры, в условиях крайнего севера дерево выдерживает температуру до -60 градусов. А вот сильный ветер дерево может не перенести. Поскольку у дерева поверхностная корневая система, то ветроломы могут быть губительны для лиственницы.