Из двух городов, расстояния между которыми 860 км , одновременно навстречу друг дру??у выехали два поезда . Скорость одного поезда 68 км/ ч . С какой скоростью ехал другой поезд , если они встретились через 5 часов
Математика
Из двух городов, расстояния между которыми 860 км , одновременно навстречу друг дру??у выехали два поезда . Скорость одного поезда 68 км/ ч . С какой скоростью ехал другой поезд , если они встретились через 5 часов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
68*5=340км расстояние которое прошёл первый поезд до встречи 860-340=520км расстояние которое прошёл второй поезд до встречи 520/5=104км/ч скорость второго поезда 68+104=172км/ч скорость сближения 172*5=860 км они проедут
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Технология
Русский язык
Слова из рубрики зсп 5 запишите в столбик рядом укажите их вместе лексическое значение кольца что они обозначают в случае затруднения Обратитесь к ...
Математика
Другие предметы