Из двух городов, расстояния между которыми 860 км , одновременно навстречу друг дру??у выехали два поезда . Скорость одного поезда 68 км/ ч . С какой скоростью ехал другой поезд , если они встретились через 5 часов

Математика

Из двух городов, расстояния между которыми 860 км , одновременно навстречу друг дру??у выехали два поезда . Скорость одного поезда 68 км/ ч . С какой скоростью ехал другой поезд , если они встретились через 5 часов

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