Из двух городов, расстояния между которыми 860 км , одновременно навстречу друг дру??у выехали два поезда . Скорость одного поезда 68 км/ ч . С какой скоростью ехал другой поезд , если они встретились через 5 часов

Математика
Из двух городов, расстояния между которыми 860 км , одновременно навстречу друг дру??у выехали два поезда . Скорость одного поезда 68 км/ ч . С какой скоростью ехал другой поезд , если они встретились через 5 часов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
68*5=340км расстояние которое прошёл первый поезд до встречи 860-340=520км расстояние которое прошёл второй поезд до встречи 520/5=104км/ч скорость второго поезда 68+104=172км/ч скорость сближения 172*5=860 км они проедут
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