ПЖ ПОМОГИТЕ 30 балов дам каким членом предложения может быть слово сторона ( всем??) составить предложения
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ПЖ ПОМОГИТЕ 30 балов дам каким членом предложения может быть слово сторона ( всем??) составить предложения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может быть обстоятельством, дополнением и подлежащим. В дальней стороне; Переходить на другую сторону; Эта сторона является опасной
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