Раскройте скобки и найдите значения выражения С полным РЕШЕНИЕМ 1) -0,56+(3,8-2,44) 2) -3,24-(-4,76-2,9) 3) -0,23+(5,3-6,77) 4) -19,47-(-20,69-3,2) ПОМАГИТЕ ПАЖАЛУСТА!!
Математика
Раскройте скобки и найдите значения выражения С полным РЕШЕНИЕМ 1) -0,56+(3,8-2,44) 2) -3,24-(-4,76-2,9) 3) -0,23+(5,3-6,77) 4) -19,47-(-20,69-3,2) ПОМАГИТЕ ПАЖАЛУСТА!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) -0.56+1.36=0.8 2) -3.24+7.66=4.42 3)-0.23-1.47= -1.7 4) -19.47+23.89=4.42
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