Составить предложения с союзами однако, и зато
Русский язык
Составить предложения с союзами однако, и зато
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Катя не захотела покупать чипсы, однако Дима всё равно их взял. 2)Маша была обидчика, зато очень добра.
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