Скажите 2 вопроса из сказки Руслан и Людмила из 1 песни

Литература
Скажите 2 вопроса из сказки Руслан и Людмила из 1 песни
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как звали главную героиню ? как звали того кто спас людмилу?
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