Укажите склонение имён существительных. Ручей, перо, коробка, карандаш, ручка, бер??за, шапка, хвост, ухо, дверь, лужа, дом, горох, мед, солнце, птица, письмо, лес, костёр, лопата, заяц, куст.
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Укажите склонение имён существительных. Ручей, перо, коробка, карандаш, ручка, бер??за, шапка, хвост, ухо, дверь, лужа, дом, горох, мед, солнце, птица, письмо, лес, костёр, лопата, заяц, куст.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ручей-1 склонение Перо-2 склонение Коробка-1 склонение Карандаш-1 склонение Ручка-1 склонение Берёза-1 склонение Шапка-1 склонение Хвост-1 склонение Ухо-2 склонение Дверь-1 склонение Лужа-1 склонение Дом-1 склонение Горох-1 склонение Мёд-1 склонение Солнце-2 склонение Птица-1 склонение Письмо-2 Лес-1 склонение Костёр-1 склонение Лопата-1 склонение Заяц-1 склонение Куст-1 склонение
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