В автопарке имеется в легковых и грузовых автомобилей Сколько всего автомобилей ??меется в автопарке Найдите значение полученного выражения при n = 38 , p=25
Математика
В автопарке имеется в легковых и грузовых автомобилей Сколько всего автомобилей ??меется в автопарке Найдите значение полученного выражения при n = 38 , p=25
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ФОРМУЛА НАХОЖДЕНИЯ:Все машины = n+m, если n=38, а р=25, то38+25=63(машины)-в автопарке.Ответ:63 машины.
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