В автопарке имеется в легковых и грузовых автомобилей Сколько всего автомобилей ??меется в автопарке Найдите значение полученного выражения при n = 38 , p=25

Математика

В автопарке имеется в легковых и грузовых автомобилей Сколько всего автомобилей ??меется в автопарке Найдите значение полученного выражения при n = 38 , p=25

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