Сколько энергии нужно затратить чтобы расплавить лед массой 4 кг при t 0° С
Физика
Сколько энергии нужно затратить чтобы расплавить лед массой 4 кг при t 0° С
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Удельная теплота плавления льда λ= 335кДж/кг. Q=λm=335*4=1340 кДж
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Fill in the gaps with words look at watch and see in the correct form 1) how often do you_____TV? 2)I have_____ all the James Bond films 3) I can _...
Математика
Преобразуйте выражения,используя формулы сокращенного умножения. 1) (√5 - а)*(√5 + а); 2)(√z - √7)*((√z + √7); 3)(b + √c)*(√c - b); 4)(√2m + √1...
Математика
В Солнечном городе меняют пряник на 6 сушек,а за 9 сушек дают 4 баранки.Сколько бара??ок дают за 3 пряника?
Математика
В автопарке имеется в легковых и грузовых автомобилей Сколько всего автомобилей ??меется в автопарке Найдите значение полученного выражения при n =...