Сколько энергии нужно затратить чтобы расплавить лед массой 4 кг при t 0° С

Физика
Сколько энергии нужно затратить чтобы расплавить лед массой 4 кг при t 0° С
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Удельная теплота плавления льда λ= 335кДж/кг. Q=λm=335*4=1340 кДж
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