Площадь двухкомнатной квартиры если площадь обеих комнат 35 квадратных метров площадь кухни 9 квадратных метров а подсобные помещения имеют общую площадь в квадратных метров Составьте выражение для решения задачи и найдите его ...
Математика
Площадь двухкомнатной квартиры если площадь обеих комнат 35 квадратных метров площадь кухни 9 квадратных метров а подсобные помещения имеют общую площадь в квадратных метров Составьте выражение для решения задачи и найдите его значение при а равном 8 и а равным 12
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
35 +9 +а = (44+а) (м*2) - общая площадь квартиры а=8 площадь=44+8=52(м*2) а=12 площадь =44+12=56(м*2)
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