Площадь двухкомнатной квартиры если площадь обеих комнат 35 квадратных метров площадь кухни 9 квадратных метров а подсобные помещения имеют общую площадь в квадратных метров Составьте выражение для решения задачи и найдите его ...

Математика

Площадь двухкомнатной квартиры если площадь обеих комнат 35 квадратных метров площадь кухни 9 квадратных метров а подсобные помещения имеют общую площадь в квадратных метров Составьте выражение для решения задачи и найдите его значение при а равном 8 и а равным 12

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