Помогите пожалуйста, программа написана на Turbo Pascal нужно модифицировать програм??у таким образом, чтобы при решении задачи на компьютере обеспечивалась при необходимости проверка вводимых исходных данных на допустимость -...

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Помогите пожалуйста, программа написана на Turbo Pascal нужно модифицировать програм??у таким образом, чтобы при решении задачи на компьютере обеспечивалась при необходимости проверка вводимых исходных данных на допустимость - соответствие области определения, а также определялось, какая из окружностей является внешней, какая внутренней Program z1; var d1,d2:integer; r1,r2:real; begin writeln('Введите диаметры'); readln(d1,d2); r1:=d1/2; r2:=d2/2; p:=pi*sqr(r1)-pi*sqr(r2); writeln('p=',p:8:3); end.

Автор: Гость