1 Не забудки росшие у ручья уже зацвели . 2 реки наполняемые талой водой широко разливаются
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1 Не забудки росшие у ручья уже зацвели . 2 реки наполняемые талой водой широко разливаются
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Незабудки, росшие у ручья, уже зацвели. 2. Реки, наполняемые талой водой, широко разливаются.
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