ПОМОГИТЕ ПЖ ((((((((((( составьте предложения по словами : адъютант, объективный, субъ??ктивный.

Русский язык
ПОМОГИТЕ ПЖ ((((((((((( составьте предложения по словами : адъютант, объективный, субъ??ктивный.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Помогите пожалуйста, программа написана на Turbo Pascal нужно модифицировать програм??у таким образом, чтобы при решении задачи на компьютере обе...
Ответить
Математика
Скорость нешехода 60м/мин. Какой путь он пройдётза 30 минут
Ответить
Русский язык
1 Не забудки росшие у ручья уже зацвели . 2 реки наполняемые талой водой широко разливаются
Ответить
Математика
Нужно прорыть сквозь гору тоннель длиною в 1 версту, шириною в 8 саженей, вышиною в 3 сажени. За сколько дней пророют его 150 рабочих, если каждый ...
Ответить
Математика
Сколько будет (124653+363266)-4696
Ответить