Помогите пожалуйста с кроссвордом По горизонтали: 3) Необдуманное быстрое дейс??вие (14 букв) 6)Чувство болезненного душевного состояния (9 букв) 8)Меры предосторожности (16 букв) 9)Бездомное житьё (14 букв) 10)Служба пр...

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Помогите пожалуйста с кроссвордом По горизонтали: 3) Необдуманное быстрое дейс??вие (14 букв) 6)Чувство болезненного душевного состояния (9 букв) 8)Меры предосторожности (16 букв) 9)Бездомное житьё (14 букв) 10)Служба правопорядка (7 букв) По вертикали: 1)Обидное подавление чувств человека (8 букв) 2)Представление о будущем (11 букв) 4)Отсутствия света (7 букв) 5)Задержка с принятием мер (9 букв) 7)Объект, притягивавший преступника (8 букв)

Автор: Гость