Помогите пожалуйста с номером 1,2,3
Математика
Помогите пожалуйста с номером 1,2,3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3-я задача : 1) 1 250 +890 = 2 140 ( л) - уже наполнились. 2) 3 000 - 2 140 = 860 ( л ) - осталось ответ: ещё нужно 860 литров
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