Помогите пожалуйста с вопросом выпиши суш. и разбери их как часть речи (вопрос,нач??льная форма,одушевлённое или одушевлённое,род,склонение,число,падеж,какой это член предложения).

Русский язык

Помогите пожалуйста с вопросом выпиши суш. и разбери их как часть речи (вопрос,нач??льная форма,одушевлённое или одушевлённое,род,склонение,число,падеж,какой это член предложения).

Автор: Гость