Помогите пожалуйста с вопросом выпиши суш. и разбери их как часть речи (вопрос,нач??льная форма,одушевлённое или одушевлённое,род,склонение,число,падеж,какой это член предложения).

Русский язык
Помогите пожалуйста с вопросом выпиши суш. и разбери их как часть речи (вопрос,нач??льная форма,одушевлённое или одушевлённое,род,склонение,число,падеж,какой это член предложения).
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Лиса(кто?)-имя сущ.т.к. н.ф.лиса,одуш.,ж.р.,1 скл.,ед.ч.,и.п.,подлеж.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите решить уравнение (32 - х) * 15 = 24х * 14
Ответить
Математика
У паралепипеда вершин
Ответить
Химия
Пожалуйста) решите срочно!
Ответить
Математика
Y=2x-3 4x-3y=-6 подстановки
Ответить
Математика
Укажите пропущенное слово. Один метр в 1000 раз меньше, чем один ... 1)Сантиметр 2)Д??циметр 3)Километр
Ответить