Помогите пожалуйста с вопросом выпиши суш. и разбери их как часть речи (вопрос,нач??льная форма,одушевлённое или одушевлённое,род,склонение,число,падеж,какой это член предложения).
Русский язык
Помогите пожалуйста с вопросом выпиши суш. и разбери их как часть речи (вопрос,нач??льная форма,одушевлённое или одушевлённое,род,склонение,число,падеж,какой это член предложения).
Ответ(ы):
Гость:
Лиса(кто?)-имя сущ.т.к. н.ф.лиса,одуш.,ж.р.,1 скл.,ед.ч.,и.п.,подлеж.
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