Укажите пропущенное слово. Один метр в 1000 раз меньше, чем один ... 1)Сантиметр 2)Д??циметр 3)Километр
Математика
Укажите пропущенное слово. Один метр в 1000 раз меньше, чем один ... 1)Сантиметр 2)Д??циметр 3)Километр
Ответ(ы):
Гость:
3) километр вот держи ответ яж спаситель
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