Дополни длину отрезка CD до 1дм 4см а) C----------------------------------D __см__мм+__см__мм=1дм4см б) C------------------------------------------------------D __см__мм+__см__мм=1дм4см в) C--------------------------------...

Математика
Дополни длину отрезка CD до 1дм 4см а) C----------------------------------D __см__мм+__см__мм=1дм4см б) C------------------------------------------------------D __см__мм+__см__мм=1дм4см в) C--------------------------------------------------------------------------------D __дм__см+__см=1дм4см г) C---------------------------------------------------------------D __см__мм+__см__мм=14см д) C----------------------------------------------------------------D __см+__см=1дм4см
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Ответ(ы):
Гость:
А)5см30мм+5см10мм=10см40мм=1дм4см Б)3см20мм+7см20мм=10см40мм=1дм4мм В)1дм2см+2см=1дм4см Г)2см8мм+11см2мм=13см10мм=14см Д)7см+7см=14см=1дм4см
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