Дополни длину отрезка CD до 1дм 4см а) C----------------------------------D __см__мм+__см__мм=1дм4см б) C------------------------------------------------------D __см__мм+__см__мм=1дм4см в) C--------------------------------...

Математика

Дополни длину отрезка CD до 1дм 4см а) C----------------------------------D __см__мм+__см__мм=1дм4см б) C------------------------------------------------------D __см__мм+__см__мм=1дм4см в) C--------------------------------------------------------------------------------D __дм__см+__см=1дм4см г) C---------------------------------------------------------------D __см__мм+__см__мм=14см д) C----------------------------------------------------------------D __см+__см=1дм4см

Автор: Гость