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Решите уравнение: x - 3x(1 - 12x)= 11 - (5 - 6x)(6x+5)
Алгебра
Решите уравнение: x - 3x(1 - 12x)= 11 - (5 - 6x)(6x+5)
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