Решите: При каких значениях b уравнение (2b+1)x^2-(b+2)x+1=0 имеет единственный корень?
Алгебра
Решите: При каких значениях b уравнение (2b+1)x^2-(b+2)x+1=0 имеет единственный корень?
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