При каком одном и том же значении X значений выражений X + 800 и X*5 равны

Математика
При каком одном и том же значении X значений выражений X + 800 и X*5 равны
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
При х=200.........................
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