При каком одном и том же значении X значений выражений X + 800 и X*5 равны
Математика
При каком одном и том же значении X значений выражений X + 800 и X*5 равны
Ответ(ы):
Гость:
При х=200.........................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Фермер наметил собрать с поля 12 т овощей, а собрал 7/6 этого количества . Сколько тонн овощей собрал фермер?
Право
Выписать статьи из Конституции РФ(НЕ МЕНЕЕ 10), в которых содержатся нормы уголовного права(главы 2,7) СРОЧНО!!!!! например:ст.20.п.2.: смертная ...
Русский язык