Учебник за 5 класс Атамура номер 816 плиз
Математика
Учебник за 5 класс Атамура номер 816 плиз
Ответ(ы):
Гость:
257 ц 3/5 +225 ц 7/25=482 ц 15+7/25 = 482ц 22 /25 км расстояние которое прошли два поезда вместе 482 ц 22/25 :3 ц 1/5=12072/25 * 5/16=1509/10=150,9 км /ч общая скорость 150,9*1=150,9км на столько они сблизились за 1 час (умножаем на 1 час) ответ 150,9 км
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