Спиши слова,вставляя пропущенные буквы.Определи,какие части речи ты записал.По каким признакам ты это определил? Двадцать пятый,второй,второст_пе_ый,тр_йной,двое,двугорбый,сор_ковой,ш_стибалльный,тр_угольник,ч_тырёхугольный,с_...

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Спиши слова,вставляя пропущенные буквы.Определи,какие части речи ты записал.По каким признакам ты это определил? Двадцать пятый,второй,второст_пе_ый,тр_йной,двое,двугорбый,сор_ковой,ш_стибалльный,тр_угольник,ч_тырёхугольный,с_рок_минутный,десять.

Автор: Гость