5 пар слов омонимов домашние задание
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5 пар слов омонимов домашние задание
Ответ(ы):
Гость:
Лечу(лечить) лечу (лететь), такса(собака)такса(оплата) , засыпать(сыпать) засыпать(погружаться в сон), тьма(темнота) тьма(невежество), яблоко(глазное) яблоко(фрукт)
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