Гибель Ассирийской державы

История
Гибель Ассирийской державы
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я знаю  Ассирийская держава была жестока и поэтому однажды народ востал против царя Ашурбанопала они устроили пожар а царь испугался и бросился в огонь и всё
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