Каждый день включая выходные в аптеку Айболит завозят 734 упаковки витамина А и522 у??аковки витамина С . На сколько больше упаковак витамина А чем упак витамина С завезут в аптеку в ноябре.

Математика

Каждый день включая выходные в аптеку Айболит завозят 734 упаковки витамина А и522 у??аковки витамина С . На сколько больше упаковак витамина А чем упак витамина С завезут в аптеку в ноябре.

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