Каждый день включая выходные в аптеку Айболит завозят 734 упаковки витамина А и522 у??аковки витамина С . На сколько больше упаковак витамина А чем упак витамина С завезут в аптеку в ноябре.
Математика
Каждый день включая выходные в аптеку Айболит завозят 734 упаковки витамина А и522 у??аковки витамина С . На сколько больше упаковак витамина А чем упак витамина С завезут в аптеку в ноябре.
Ответ(ы):
Гость:
1)734*30=22020 - упаковок витамина А привезли за ноябрь 2)522*30=15660 - упаковок витамина С привезли за ноябрь 3)22020-15660=6360 Ответ: на 6360 упаковок витамина А больше чем упаковок витамина С завезут в аптек в ноябре (734*30)-(522*30)=22020-15660=6360
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