Замените словосочетания с управлением словосочетаниями с согласованием: пальто матери,лодка с парусом,сцена театра,крыша дома,лапа медведя,порог крыльца,правка редактора,берег моря,берег пруда.

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Замените словосочетания с управлением словосочетаниями с согласованием: пальто матери,лодка с парусом,сцена театра,крыша дома,лапа медведя,порог крыльца,правка редактора,берег моря,берег пруда.

Автор: Гость