Замените словосочетания с управлением словосочетаниями с согласованием: пальто матери,лодка с парусом,сцена театра,крыша дома,лапа медведя,порог крыльца,правка редактора,берег моря,берег пруда.
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Замените словосочетания с управлением словосочетаниями с согласованием: пальто матери,лодка с парусом,сцена театра,крыша дома,лапа медведя,порог крыльца,правка редактора,берег моря,берег пруда.
Ответ(ы):
Гость:
Красное пальто матери,старая лодка с парусом,большая сцена театра,
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