Стахановское движение. минусы и плюсы. кратко

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Минусы стахановского движения.Несмотря на всё, Стахановское движение имело и свои минусы. В погоне за высокой производительностью у некоторых рабочих ухудшалось качество выполнения работы, а ведь требовалось сделать максимально большой объём работы за максимально малый промежуток времени.Известная и по сегодняшний день фраза «Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселее» также связана со Стахановским движением. Впервые её произнесли на Всесоюзном собрании сторонников движения, которое состоялось в ноябре 1935 года в Кремле.Стахановское движение постепенно стало появляться во всех возможных организациях, зачастую принимая даже ненормальный вид.