В первом бассейне было 1600 м в кубе воды,а во втором 1215 м в квадрате воды чтобы вычистить первый бассейн из него насосом выкачивают 65 м в кубе воды в час чтобы заполнить второй бассейн в него насосом вливают 45 м в кубе вод...

Математика
В первом бассейне было 1600 м в кубе воды,а во втором 1215 м в квадрате воды чтобы вычистить первый бассейн из него насосом выкачивают 65 м в кубе воды в час чтобы заполнить второй бассейн в него насосом вливают 45 м в кубе воды в час через сколько часов объем воды в бассейнах будет равным если оба насоса будут работать одновременно?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Через x часов. За это время из первого бассейна выкачают 65x куб.м. воды, в нём останется 1600-65x куб.м. Во второй за это время вольют 45x куб.м., в нём будет 1215+45x куб.м. В обоих бассейнах воды будет поровну.  1600-65x=1215+45x  110x=385  x=3,5 Объём воды в бассейнах будет равным через 3,5 часа.
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