В первом бассейне было 1600 м в кубе воды,а во втором 1215 м в квадрате воды чтобы вычистить первый бассейн из него насосом выкачивают 65 м в кубе воды в час чтобы заполнить второй бассейн в него насосом вливают 45 м в кубе вод...

Математика

В первом бассейне было 1600 м в кубе воды,а во втором 1215 м в квадрате воды чтобы вычистить первый бассейн из него насосом выкачивают 65 м в кубе воды в час чтобы заполнить второй бассейн в него насосом вливают 45 м в кубе воды в час через сколько часов объем воды в бассейнах будет равным если оба насоса будут работать одновременно?

Автор: Гость