СРОЧНО!!!!! 100 БАЛЛОВ Напишите 10 предложений с причастными оборотами, 5 в начале, 5 в середине выделяя запятыми
Русский язык
СРОЧНО!!!!! 100 БАЛЛОВ Напишите 10 предложений с причастными оборотами, 5 в начале, 5 в середине выделяя запятыми
Ответ(ы):
Гость:
На недавно засеянном кукурузой поле уже появились ростки. Наступившую незаметно ночь снег покрывал своими крупными хлопьями. Заворачивающая к плотине дорога вела к безлюдной деревне. Привлеченные светом бабочки кружились около фонаря. Пролетевший над садами ветерок развеял желтые листочки яблони по ветру. Туристы, утомленные длинным походом, устроили привал. Сильный ветер, укрывший кроны деревьев инеем, блуждал по садам. Небо, грозно потемневшее, резко освещалось вспышками молний. Дорожка, ведущая к морю, вела через сад. Среди открытого поля, засеянного плодовитой рожью, стояли одиноко березы.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Математика
В магазине плакат: "Каждый 20-й диск бесплатно!"Стоимость одного диска 67 р.Алёша куп??л 60 дисков.Сколько он заплатил? Предложите разные способы р...
Английский язык
Қазақ тiлi