СРОЧНО!!!!! 100 БАЛЛОВ Напишите 10 предложений с причастными оборотами, 5 в начале, 5 в середине выделяя запятыми

Гость: Гость:

На недавно засеянном кукурузой поле уже появились ростки. Наступившую незаметно ночь снег покрывал своими крупными хлопьями. Заворачивающая к плотине дорога вела к безлюдной деревне. Привлеченные светом бабочки кружились около фонаря. Пролетевший над садами ветерок развеял желтые листочки яблони по ветру. Туристы, утомленные длинным походом, устроили привал. Сильный ветер, укрывший кроны деревьев инеем, блуждал по садам. Небо, грозно потемневшее, резко освещалось вспышками молний. Дорожка, ведущая к морю, вела через сад. Среди открытого поля, засеянного плодовитой рожью, стояли одиноко березы.