фонетический разбор слова Түйе
Қазақ тiлi
фонетический разбор слова Түйе
Ответ(ы):
Гость:
Түйе-түйе Т-(т)-дауыссы,қатаң Ү-(Ү)-дауысты,еріннің,қысан,женішке Й-(й)-дауыссыз,үнді Е-(е)-дауысты,езулік,ашық , жеңішке Сөзде 4 әріп, 4 дыбыс Если че исправь ошибки
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