Придумать 10 слов с корнями рос, раст заранее спасибо
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Придумать 10 слов с корнями рос, раст заранее спасибо
Ответ(ы):
Гость:
Возраст, растение, растущий, поросль, заросли, выращенный, расти, проросли, срослись, взрастить . исключения: отрасль, росток, ростовщик, Ростов, Ростислав
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