Срочно!кто знает информатику!должно быть 3 правильных вариантов ответа Бинарными файлами являются: 1)файлы без данных 2)программы на языках программирования 3)XML-документы 4)исполняемые файлы 5)архивы(zip,rar) 6)конфигу...

Информатика
Срочно!кто знает информатику!должно быть 3 правильных вариантов ответа Бинарными файлами являются: 1)файлы без данных 2)программы на языках программирования 3)XML-документы 4)исполняемые файлы 5)архивы(zip,rar) 6)конфигурации ныне файлы операционный систем
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