Используя выражение синус в квадрате альфа плюс косинус в квадрате альфа равен единице , упростите выражение:синус в четвертой степени альфа плюс два умноженное на синус в квадрате альфа умноженное на косинус в квадрате альфа п...
Алгебра
Используя выражение синус в квадрате альфа плюс косинус в квадрате альфа равен единице , упростите выражение:синус в четвертой степени альфа плюс два умноженное на синус в квадрате альфа умноженное на косинус в квадрате альфа плюс косинус в четвертой степени альфа.
Ответ(ы):
Гость:
Хотя.. . хотя никогда на множестве действительных чисел. sin(a)*cos(a) = 1/2 * 2*sin(a)*cos(a) = 1/2 * sin(2a) При a из Re это принимает значения от -1/2 до +1/2. Но если взять комплексные значения а, то можно получить любое значение. В т. ч. и 1. В общем случае (т. е. как тождество) - конечно же нет!
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