В 1 пакете 3/4 килограмма урюка. В скольких пакетах содержится 6 килограмм урюка?
Математика
В 1 пакете 3/4 килограмма урюка. В скольких пакетах содержится 6 килограмм урюка?
Ответ(ы):
Гость:
В 8 пакетах. Т.к. 6 килограмм это 24/4:34=8 (пак.)
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