Представьте выражение в виде степени с основанием X.

Алгебра
Представьте выражение в виде степени с основанием X.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
х⁻⁸х³ =х⁻⁸⁺³⁻⁴=х⁻⁹    х⁴                      
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