Товар стоимостью 80 тысяч рублей продается на распродаже за 12 тысяч рублей.на скол??ко процентов снижена цена товара? помогите срочно очень нужно!
Математика
Товар стоимостью 80 тысяч рублей продается на распродаже за 12 тысяч рублей.на скол??ко процентов снижена цена товара? помогите срочно очень нужно!
Ответ(ы):
Гость:
На 6 % снижена цена товара!!
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