Синий- любовь- бег- радостный- Грустный- зелёный- рассвет- богатый- Увожение- Подбери к этим словам однокоренноые глаголыы запиши их в неопределённой форме. Выдели основу и суфффикс который помог тебе это сделать. Выпи...

Русский язык

Синий- любовь- бег- радостный- Грустный- зелёный- рассвет- богатый- Увожение- Подбери к этим словам однокоренноые глаголыы запиши их в неопределённой форме. Выдели основу и суфффикс который помог тебе это сделать. Выпиши прилагательны ое в котором все согласные мягкие запиши его звуками

Автор: Гость