Синий- любовь- бег- радостный- Грустный- зелёный- рассвет- богатый- Увожение- Подбери к этим словам однокоренноые глаголыы запиши их в неопределённой форме. Выдели основу и суфффикс который помог тебе это сделать. Выпи...
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Синий- любовь- бег- радостный- Грустный- зелёный- рассвет- богатый- Увожение- Подбери к этим словам однокоренноые глаголыы запиши их в неопределённой форме. Выдели основу и суфффикс который помог тебе это сделать. Выпиши прилагательны ое в котором все согласные мягкие запиши его звуками
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