В куске 112 метров материи. из одиннадцати шестнадцатых куска сшили детские костюм??. сколько метров материи осталось
Математика
В куске 112 метров материи. из одиннадцати шестнадцатых куска сшили детские костюм??. сколько метров материи осталось
Ответ(ы):
Гость:
1) найдём длину куска материи из которого сшили костюмы: 112×11/16=77м.2)остаток материи равен 112-77=35мОтвет: остаток материи составил 35м.
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