В куске 112 метров материи. из одиннадцати шестнадцатых куска сшили детские костюм??. сколько метров материи осталось

Математика

В куске 112 метров материи. из одиннадцати шестнадцатых куска сшили детские костюм??. сколько метров материи осталось

Автор: Гость