Из двух городов одновремено навстречу друг другу выехали 2 поезда и встретились ч??рез 8 ч.Скорость 1 поезда—56 км/ч,а скорость 2 на 4 км/ч меньше.Найдите расстояние между городами. Помогите решить
Математика
Из двух городов одновремено навстречу друг другу выехали 2 поезда и встретились ч??рез 8 ч.Скорость 1 поезда—56 км/ч,а скорость 2 на 4 км/ч меньше.Найдите расстояние между городами. Помогите решить
Ответ(ы):
Гость:
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из двух пунктов навстречу друг другу одновременно выехали два автобуса скорость ??дного из них 40 км в час а скорость другого 50 км на сколько кило...
Математика
В куске 112 метров материи. из одиннадцати шестнадцатых куска сшили детские костюм??. сколько метров материи осталось
Математика