1 2/9 x 3 4/7 x 4 1/2 + 12 1/10 x 2/11
Математика
1 2/9 x 3 4/7 x 4 1/2 + 12 1/10 x 2/11
Ответ(ы):
Гость:
19,44+67,22=86,66 все просто
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