Помогите ответиить кратко на вопосы 29 пораграва учебника (данилов , касулин )Россия при павле 1

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Помогите ответиить кратко на вопосы 29 пораграва учебника (данилов , касулин )Россия при павле 1
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Автор: Гость
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Гость:
А вопросы лень написать? И вообще а вдруг не у кого нет этого учебника
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