Составь предложения к схемам.Запиши. 1)Обстоятельство, глагол, существительное, обстоятельство 2)Прилагательное,существительное,обстоятельство,глагол,обстоятельство. 3)Существительное,обстоятельство,глагол,прилагательное,обстоя...
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Составь предложения к схемам.Запиши. 1)Обстоятельство, глагол, существительное, обстоятельство 2)Прилагательное,существительное,обстоятельство,глагол,обстоятельство. 3)Существительное,обстоятельство,глагол,прилагательное,обстоятельство. Помогите составить по этим схемам.
Ответ(ы):
Гость:
1) Обстоятельство, глагол, существительное, обстоятельство На выходные съехались дачники из города. 2)Прилагательное,существительное,обстоятельство,глагол,обстоятельство. Знойное солнце на небе обжигало днем. 3)Существительное,обстоятельство,глагол,прилагательное,обстоятельство. Фиалки в саду становились благоухающими по вечерам.
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