Поезд прошло без остановки 450 км со скоростью 75 км/ч затем он сделал остановку которая длилась 23 мин и остальное расстояние 756км
Математика
Поезд прошло без остановки 450 км со скоростью 75 км/ч затем он сделал остановку которая длилась 23 мин и остальное расстояние 756км
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