Поезд прошло без остановки 450 км со скоростью 75 км/ч затем он сделал остановку которая длилась 23 мин и остальное расстояние 756км

Математика

Поезд прошло без остановки 450 км со скоростью 75 км/ч затем он сделал остановку которая длилась 23 мин и остальное расстояние 756км

Автор: Гость