Перевидите плиз заранее спасибо

Гость: Гость:

Что произошло с Кейт и Сэмом? Они прибыли во Флориду. Они встретили брата Джоси Пола. Пол много лет работал в Космическом Институте. Друзья не принесли капсулу в Институт. Они потеряли ее. Они поместили ее в грузовик. Грузовик ушел с капсулой. Дети видели капсулу на стадии во время концерта Рика Морелла, и теперь они собираются говорить с ним.