Перевидите плиз заранее спасибо
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Перевидите плиз заранее спасибо
Ответ(ы):
Гость:
Что произошло с Кейт и Сэмом? Они прибыли во Флориду. Они встретили брата Джоси Пола. Пол много лет работал в Космическом Институте. Друзья не принесли капсулу в Институт. Они потеряли ее. Они поместили ее в грузовик. Грузовик ушел с капсулой. Дети видели капсулу на стадии во время концерта Рика Морелла, и теперь они собираются говорить с ним.
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